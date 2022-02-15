В Малгобеке заработал пункт сбора информации об участниках ВОВ для «Книги памяти»

«Адрес электронной почты для получения от жителей города информации о наших земляках — участниках Великой Отечественной войны: social. malgobek@mail. ru. В теме электронного письма, содержащего сведения об участниках, просим указывать наименование населенного пункта, из которого был призван участник. Для сканирования документов и фотографий, прилагаемых к информации об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, рекомендуем обращаться в администрацию города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если информация об участнике Великой Отечественной войны отсутствует в ГИС «Память народа», то её необходимо направить, приложив сканированные копии подтверждающих документов.

«Кроме копий документов можно приложить фотографии участников, мест захоронения, мемориальных сооружений, писем участников фронта. Значимой будет и информация о родственниках участника Великой Отечественной войны», — добавили в ведомстве.

С целью увековечения памяти максимального количества участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и установления их имен и судеб создается электронная «Книга памяти» сёл и муниципальных образований России. В «Книгу памяти» вносятся сведения о всех участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов: пропавших без вести на фронтах войны, погибших, а также вернувшихся с войны живыми и умерших в мирное время.