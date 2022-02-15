В Малгобеке заработал пункт сбора информации об участниках ВОВ для «Книги памяти»

0

В мэрии Малгобека объявили о сборе информации об участниках Великой Отечественной войны для электронной «Книги памяти». В муниципалитете уже заработал пункт сбора сведений, где также можно отсканировать старые фото, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Адрес электронной почты для получения от жителей города информации о наших земляках — участниках Великой Отечественной войны: social. malgobek@mail. ru. В теме электронного письма, содержащего сведения об участниках, просим указывать наименование населенного пункта, из которого был призван участник. Для сканирования документов и фотографий, прилагаемых к информации об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, рекомендуем обращаться в администрацию города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что если информация об участнике Великой Отечественной войны отсутствует в ГИС «Память народа», то её необходимо направить, приложив сканированные копии подтверждающих документов.

«Кроме копий документов можно приложить фотографии участников, мест захоронения, мемориальных сооружений, писем участников фронта. Значимой будет и информация о родственниках участника Великой Отечественной войны», — добавили в ведомстве.

С целью увековечения памяти максимального количества участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и установления их имен и судеб создается электронная «Книга памяти» сёл и муниципальных образований России. В «Книгу памяти» вносятся сведения о всех участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов: пропавших без вести на фронтах войны, погибших, а также вернувшихся с войны живыми и умерших в мирное время.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии железнодорожный пешеходный переход привели в соответствие с требованиями
Жителей Ингушетии приглашают стать автором символа «Ночи географии — 2022»
Нестеровским школьникам рассказали о работе кружков по интересам в сельском ДК
В селе Верхние Ачалуки Ингушетии продолжается строительство школы на 720 мест
Четверо жителей Ингушетии задержаны по делу о незаконном обороте оружия и боеприпасов
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка ко Дню окончания вывода советских войск из Афганистана
Два человека умерли, 382 новых случая Covid-19 в Ингушетии за сутки
Силовики в ходе отработки оперативной информации нашли оружие и боеприпасы в Малгобекском районе Ингушетии
В сельском поселении Сурхахи Ингушетии строится новая школа на 720 мест
Ингушский благотворительный фонд «Вошал» проведёт республиканский конкурс знатоков Священного Корана
На улицах столицы Ингушетии установят современные рекламные щиты

Главное

Яндекс.Метрика

 