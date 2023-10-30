Строительство

В Малгобеке завершается строительство спортплощадки на улице Лермонтова

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В Малгобеке подходит к концу строительство спортивной площадки на улице Лермонтова, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

«Уже установлены тренажеры, турники и баскетбольное кольцо. Все работы проводились за счёт местного бюджета», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что для обеспечения должного уровня безопасности спортплощадка строится на специальном прорезиненном покрытии.

Ранее в газете «Ингушетия» освещалась информация о начале строительства ещё одной спортивной площадки в Малгобеке на улице Железнодорожная, которая возводится по поручению руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова.

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