Благоустройство

В Малгобеке завершили благоустройство двух улиц по нацпроекту «Жилье и городская среда»

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В Малгобеке на улицах Кооперативная и 27-го Партсъезда завершены работы по благоустройству, в рамках федерального программы «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На территориях проведены работы по выравниванию дорожного полотна, уст¬ройству асфальтобетонного покрытия, реконструкции тротуаров и установке уличного освещения.

Помимо этого, как сообщили в правительстве Ингушетии, на улице 27-го Партсъезда будет заменен водопровод, заасфальтирован оставшийся участок дороги и установлено освещение за счет средств местного бюджета.

Объекты для облагораживания отбирались при активном участии населения, так как именно граждане являются главными заказчиками при проведении мероприятий по благоустройству.

Также в этом году в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда» в городе будут преобразованы еще два общественных пространства: улицы Гагарина и Партизанская.

С момента реализации проекта «Формирования комфортной городской среды» в Малгобеке благоустроены 14 дворовых и более 30 общественных территорий.

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