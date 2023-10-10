Благоустройство

В Малгобеке завершён ремонт улицы Партизанская

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В Малгобеке подошли к концу работы по благоустройству улицы Партизанская, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации города.

По словам собеседника издания, на данном участке в ходе ремонта была полностью модернизирована система освещения, построен пешеходный переход, асфальтировано дорожное полотно, установлены бордюры и новые дорожные знаки.

Реконструкция улицы проходила в рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Подрядчиком выступила ООО «Стройальянс», гендиректором которой является Бекхан Альтемиров.

Напомним, что проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал на территории региона в 2017 году.

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