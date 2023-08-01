В Малгобекский район доставили один из двух новых водяных насосов

Как сообщил мэр города Малгобека Мусса Галаев, насос уже установлен на станции в сельском поселении Вежарий, второй агрегат для перекачки воды прибудет через неделю.

Как ранее информировала «Ингушетия», в конце июля Глава республики побывал на насосной станции в селе Вежарий, где раскритиковал работу чиновников, поскольку объект водоснабжения находится в крайне неудовлетворительном состоянии.

Вокруг насосной станции нет ограждения и освещения. Транспортный резервуар объемом 1 тыс. кубометров не покрыт защитной краской и подвергся коррозии. В ветхом состоянии находится и электроподстанция 1989 года, которая обслуживает насосную станцию.

В процессе общения Махмуд-Али Калиматова с работниками объекта также выяснилось, что оба насосных агрегата еще пять лет назад выработали свой эксплуатационный ресурс и подлежат полной замене.

Напомним, что 18 июля текущего года здесь произошла крупная авария, в ходе которой город Малгобек полностью лишился водоснабжения.

«Учитывая состояние этого объекта, муниципальные власти еще 3-4 года назад должны были бить в колокола, чтобы своевременно исправить ситуацию. Этот объект курирует несколько структур, но никто мне не докладывал о сложившейся здесь ситуации. Мы бы изыскали средства на замену оборудования, полную реконструкцию объекта», — отметил тогда руководитель субъекта.