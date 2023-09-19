В Малгобекском лесничестве Ингушетии провели наблюдения за популяциями вредителей

Отмечается, что гусеницы поднадзорного вредителя леса повреждают практически все виды лиственных деревьев. Результатом их деятельности становятся рваные раны на листовых пластинах растений.

В ходе проведения обследований не было замечено увеличения численности популяции вредителя. На текущий момент лесопатологическая ситуация в Малгобекском лесничестве оценивается как удовлетворительная, заключили в ведомстве.