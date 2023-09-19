В Малгобекском лесничестве Ингушетии провели наблюдения за популяциями вредителей
Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» в лесонасаждениях Малгобекского участкового лесничества провели выборочные наземные наблюдения на двух маршрутных ходах общей площадью 132,6 га за популяциями вредителя «пяденицы-обдирала обыкновенной», сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба экологического ведомства.
Отмечается, что гусеницы поднадзорного вредителя леса повреждают практически все виды лиственных деревьев. Результатом их деятельности становятся рваные раны на листовых пластинах растений.
В ходе проведения обследований не было замечено увеличения численности популяции вредителя. На текущий момент лесопатологическая ситуация в Малгобекском лесничестве оценивается как удовлетворительная, заключили в ведомстве.