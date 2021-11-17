Призыв

В Малгобекском районе Ингушетии активизируют работу по розыску уклонистов от военной службы

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В военном комиссариате города Малгобека и Малгобекского района рассмотрели вопросы, связанные с проведением мероприятий по розыску лиц, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности и прохождения медицинского обследования.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, в ходе обсуждения были внесены предложения по совершенствованию работы при организации отправки граждан и при проведении оповещения на мероприятия по призыву. Также районная призывная комиссия определила задачи по розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.

В обсуждении приняли участие военный комиссар Ингушетии Тимур Местоев, заместитель главы администрации Малгобекского района Исраил Мержоев, военный комиссар Малгобека и Малгобекского района Микаил Гандалоев.

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