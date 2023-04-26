В Малгобекском районе Ингушетии будет проводиться авиационная обработка посевов гербицидами

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Минсельхоз Ингушетии сообщил, что с 26 по 29 апреля текущего года на полях в Малгобекском районе будет проводиться авиационная обработка посевов гербицидами.

В частности, в аграрном ведомстве уточнили, что мероприятия будут осуществлены в сельских поселениях Верхние Ачалуки, Средние Ачалуки, Нижние Ачалуки и Новый Редант.

В связи с этим, с целью недопущения отравления домашних животных и пчёл, в Минсельхозе республики попросили жителей района, в том числе пчеловодов, не проводить выпас скота и не выпускать пчел для сбора нектара на указанных территориях.

 

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