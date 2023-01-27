В Малгобекском районе Ингушетии чествовали студентов

Мероприятие состоялось в Доме культуры сельского поселения Зязиков-Юрт, его участниками стали учащиеся Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Тугана Цурова и Северо-Кавказского межотраслевого колледжа.

Для молодежи была подготовлена большая концертная программа с участием известных в республике артистов Зары Аушевой, Амира Пугоева, Хавы Евлоевой, Исмаила Салтымуратова, Шамиля Гарданова и Адама Оздоева.

Выступления артистов чередовались с награждением лучших студентов, которым руководители их учебных заведений вручили почетные грамоты за успехи в учебе и активное участие в общественной жизни.