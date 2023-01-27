В Малгобекском районе Ингушетии чествовали студентов

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Работники Культурно-досугового центра Малгобекского района провели для студентов яркое празднество, приуроченное ко Всероссийскому дню студента, рассказали газете «Ингушетия» в Республиканском доме народного творчества.

Мероприятие состоялось в Доме культуры сельского поселения Зязиков-Юрт, его участниками стали учащиеся Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Тугана Цурова и Северо-Кавказского межотраслевого колледжа.

Для молодежи была подготовлена большая концертная программа с участием известных в республике артистов Зары Аушевой, Амира Пугоева, Хавы Евлоевой, Исмаила Салтымуратова, Шамиля Гарданова и Адама Оздоева.

Выступления артистов чередовались с награждением лучших студентов, которым руководители их учебных заведений вручили почетные грамоты за успехи в учебе и активное участие в общественной жизни.

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