В Малгобекском районе Ингушетии чествовали студентов
Работники Культурно-досугового центра Малгобекского района провели для студентов яркое празднество, приуроченное ко Всероссийскому дню студента, рассказали газете «Ингушетия» в Республиканском доме народного творчества.
Мероприятие состоялось в Доме культуры сельского поселения Зязиков-Юрт, его участниками стали учащиеся Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа имени Тугана Цурова и Северо-Кавказского межотраслевого колледжа.
Для молодежи была подготовлена большая концертная программа с участием известных в республике артистов Зары Аушевой, Амира Пугоева, Хавы Евлоевой, Исмаила Салтымуратова, Шамиля Гарданова и Адама Оздоева.
Выступления артистов чередовались с награждением лучших студентов, которым руководители их учебных заведений вручили почетные грамоты за успехи в учебе и активное участие в общественной жизни.