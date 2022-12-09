В Малгобекском районе Ингушетии готовятся к новогодним праздникам

Участники совещания обсудили важные стороны подготовительного периода — праздничное убранство улиц города, программу праздничных мероприятий, обеспечение безопасности и многое другое.

«Впереди новогодние праздники, которые должны быть безопасными, интересными, пройти с пользой и порадовать детей и взрослых. Это большая и ответственная работа, выполнить которую мы обязаны хорошо», — заключил Кузьгов.