В Малгобекском районе Ингушетии готовятся к новогодним праздникам
Глава администрации Малгобекского района Камбулат Кузьгов провел совещание, на котором обсуждались основные направления подготовки к новогодним праздникам, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Участники совещания обсудили важные стороны подготовительного периода — праздничное убранство улиц города, программу праздничных мероприятий, обеспечение безопасности и многое другое.
«Впереди новогодние праздники, которые должны быть безопасными, интересными, пройти с пользой и порадовать детей и взрослых. Это большая и ответственная работа, выполнить которую мы обязаны хорошо», — заключил Кузьгов.