В Малгобекском районе Ингушетии готовятся к новогодним праздникам

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Глава администрации Малгобекского района Камбулат Кузьгов провел совещание, на котором обсуждались основные направления подготовки к новогодним праздникам, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Участники совещания обсудили важные стороны подготовительного периода — праздничное убранство улиц города, программу праздничных мероприятий, обеспечение безопасности и многое другое.

«Впереди новогодние праздники, которые должны быть безопасными, интересными, пройти с пользой и порадовать детей и взрослых. Это большая и ответственная работа, выполнить которую мы обязаны хорошо», — заключил Кузьгов.

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