В Малгобекском районе Ингушетии обсудили проведение муниципальных выборов
В актовом зале администрации под председательством главы Малгобекского района Абдулхамида Костоева прошло совещание, на котором обсудили предстоящие муниципальные выборы, сообщается в ТГ районной администрации.
В ходе заседания были обсуждены организационные вопросы подготовки и проведения выборов депутатов местной законодательной власти. Глава района дал поручение следить за ходом готовности участков к политическому мероприятию.
В России выборы пройдут в специально установленный единый день голосования. ЕДГ назначен на 10 сентября, это второе воскресенье месяца.