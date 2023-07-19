В Малгобекском районе Ингушетии обсудили проведение муниципальных выборов

В ходе заседания были обсуждены организационные вопросы подготовки и проведения выборов депутатов местной законодательной власти. Глава района дал поручение следить за ходом готовности участков к политическому мероприятию.

В России выборы пройдут в специально установленный единый день голосования. ЕДГ назначен на 10 сентября, это второе воскресенье месяца.