Выборы

В Малгобекском районе Ингушетии обсудили проведение муниципальных выборов

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В актовом зале администрации под председательством главы Малгобекского района Абдулхамида Костоева прошло совещание, на котором обсудили предстоящие муниципальные выборы, сообщается в ТГ районной администрации.

В ходе заседания были обсуждены организационные вопросы подготовки и проведения выборов депутатов местной законодательной власти. Глава района дал поручение следить за ходом готовности участков к политическому мероприятию.

В России выборы пройдут в специально установленный единый день голосования. ЕДГ назначен на 10 сентября, это второе воскресенье месяца.

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