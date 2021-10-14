Призыв

В Малгобекском районе Ингушетии обсудили работу военно-учетных столов сельских поселений

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В администрации Малгобекского района обсудили вопрос обеспечения явки призывников для прохождения призывной комиссии и последующей отправки на военную службу.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, в центре внимания участников заседания также была совместная работа администраций сельских поселений и военного комиссариата.

По итогам обсуждения повестки главам сельских поселений и специалистам военно-учётных столов дано поручение принять исчерпывающие меры по обеспечению призыва и явки граждан на военную службу. Представителям правоохранительных органов рекомендовано активизировать работу по профилактике преступлений, связанных с уклонением граждан от исполнения воинской обязанности, обеспечить контроль по выполнению требований законодательства в вопросах организации розыска граждан и обеспечения их явки.

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