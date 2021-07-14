В Малгобекском районе Ингушетии обсудили сложную ситуацию с распространением коронавируса

В обсуждении под председательством главы района Хамзата Долтмурзиева принимали участие главы сельских поселений, руководители учреждений, организаций, коммунальных служб, а также глава районного совета депутатов Корейш Гулиев.

По словам Долтмурзиева, в районе наблюдается ежедневный прирост заболеваемости, были случаи с летальным исходом, поэтому каждому гражданину необходимо максимально соблюдать требования медиков.

Он также потребовал от ответственных лиц, руководителей подведомственных учреждений, глав сельских поселений осуществлять жесткий контроль всех торговых точек, мест оказания различных услуг населению по выполнению требований Роспотребнадзора в период распространение коронавируса.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, в ходе обсуждения было отмечено, что вакцинация — единственный способ получить защиту от заразы, эта процедура добровольная, но необходимая. Вакцинация уже проводится среди работников муниципалитета, подведомственных учреждений.