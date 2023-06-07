В Малгобекском районе Ингушетии обсудили вопросы безопасности в преддверии муниципальных выборов

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Вопросам обеспечения безопасности населения и территории было посвящено прошедшее заседание под председательством руководителя администрации Малгобекского района Абдулхамида Костоева. В нем приняли участие сотрудники правоохранительных органов и главы сельских поселений, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что участники мероприятия рассмотрели вопросы обеспечения безопасности в местах скопления людей, а также меры по обеспечению антитеррористической защищенности избирательных участков.

Далее были рассмотрены проблемы водоснабжения и случаи хлопков бытового газа. Начальник ОНДиПР по Малгобекскому району Ахмед Котиев подчеркнул необходимость ведения контроля ИЖС во избежание незаконного подключения абонентов к газовым сетям. Главой администрации было поручено провести дополнительную проверку соблюдения правил пользования и эксплуатации газового оборудования.

 

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