В Малгобекском районе Ингушетии обсудили вопросы безопасности в преддверии муниципальных выборов

Отмечается, что участники мероприятия рассмотрели вопросы обеспечения безопасности в местах скопления людей, а также меры по обеспечению антитеррористической защищенности избирательных участков.

Далее были рассмотрены проблемы водоснабжения и случаи хлопков бытового газа. Начальник ОНДиПР по Малгобекскому району Ахмед Котиев подчеркнул необходимость ведения контроля ИЖС во избежание незаконного подключения абонентов к газовым сетям. Главой администрации было поручено провести дополнительную проверку соблюдения правил пользования и эксплуатации газового оборудования.