В Малгобекском районе Ингушетии обсудили вопросы частичной мобилизации

Обращаясь к участникам совещания, глава района Камбулат Кузьгов, особо акцентировал внимание на том, что администрации сельских поселений должны работать в тесном взаимодействии с военкоматом для организации частичной мобилизации. По его словам, решение по каждому призывнику должно приниматься в четком соответствии с указом Президента России и критериями Минобороны.

Он также напомнил, что в указе, федеральном законодательстве и нормативных документах Министерства обороны прописан исчерпывающий перечень лиц, подлежащих частичной мобилизации, равно как и основания, по которым граждане имеют законное право на отсрочку.

«Нельзя допускать ни единой ошибки и с каждым человеком нужно работать индивидуально. Надо привести в порядок мобилизационные документы. Обновить и четко знать, где человек сейчас находится, сколько имеет детей, где работает. Это в наших общих интересах, тогда ошибок и проблемных вопросов будет меньше», — подчеркнул Кузьгов, сообщает пресс-служба районной администрации.