Призыв

В Малгобекском районе Ингушетии обсудили вопросы частичной мобилизации

0

В Малгобекском районе Ингушетии обсудили вопросы, связанные с частичной мобилизацией резервистов.

Обращаясь к участникам совещания, глава района Камбулат Кузьгов, особо акцентировал внимание на том, что администрации сельских поселений должны работать в тесном взаимодействии с военкоматом для организации частичной мобилизации. По его словам, решение по каждому призывнику должно приниматься в четком соответствии с указом Президента России и критериями Минобороны.

Он также напомнил, что в указе, федеральном законодательстве и нормативных документах Министерства обороны прописан исчерпывающий перечень лиц, подлежащих частичной мобилизации, равно как и основания, по которым граждане имеют законное право на отсрочку.

«Нельзя допускать ни единой ошибки и с каждым человеком нужно работать индивидуально. Надо привести в порядок мобилизационные документы. Обновить и четко знать, где человек сейчас находится, сколько имеет детей, где работает. Это в наших общих интересах, тогда ошибок и проблемных вопросов будет меньше», — подчеркнул Кузьгов, сообщает пресс-служба районной администрации.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жителям Ингушетии помогут получить востребованные на рынке труда специальности
Несколько МКД в городе Назрани Ингушетии остались без воды из-за поломки насосов
Ингушские единороссы проверили ход реализации партийного проекта «Городская среда» в Назрани
Росгвардейцы Ингушетии присоединились к флэшмобу «Читаем Сараева»
Сельхозпроизводителей Ингушетии приглашают принять участие в межрегиональных ярмарках Москвы
Ингушский молодежный театр проведет мастер-классы в Магасе для школьников
Единороссы проверили ход строительства ДК в селе Долаково Ингушетии
В медико-санитарной части МВД по Ингушетии прошли пожарно-тактические учения
За три года в Ингушетии на 12% увечилось количество малых и средних предприятий
В Ингушетии благодаря антикоррупционному плану на треть увеличились доходы в бюджет региона
Главы Ингушетии и КБР приняли участие в торжественных проводах мобилизованных

Главное

Яндекс.Метрика

 