В Малгобекском районе Ингушетии обсудили вопросы осенней призывной кампании

В совещании приняли участие главы администраций сельских поселений, представители военного комиссариата района и ответственные за военно-учетную работу.

Как сообщила пресс-служба района, о плане мероприятий по организации призывной кампании сообщил начальник военного комиссариата Малгобекского района Микаил Гандалоев. Он отметил, что граждане, проходящие срочную службу, не будут привлекаться к участию в специальной операции. Частичная мобилизация не связана с плановой призывной кампанией.

Глава района Камбулат Кузьгов акцентировал внимание на том, что от результатов оповещения призывников зависит дальнейшая работа призывной комиссии. На сегодняшний день одним из проблемных вопросов, возникающих в ходе призыва, остается организация и проведение оповещения призывников о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Кузьгов призвал ответственных лиц за проведение военно-учетной работы усилить контроль над проведением хода призыва на военную службу и принять все меры для обеспечения явки граждан на заседания призывной комиссии.

Отмечается, что потенциальным призывникам повестки о явке в военкомат будут вручаться лично по месту жительства, по месту работы или учебы. Традиционно призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, которые состоят на воинском учете.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на срочную службу 120 тыс. человек с 1 ноября по 31 декабря 2022 года. То есть призывная кампания в этом году начнется не с 1 октября, как обычно, а на месяц позже — с 1 ноября и завершится 31 декабря. Число людей, которых призовут на военную службу в рамках осенней кампании 2022 года, будет меньше, чем осенью 2021 года.