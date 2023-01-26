В Малгобекском районе Ингушетии обсудили вопросы улучшения платежной дисциплины

Как отметил Кузьгов, одним из самых насущных вопросов остается проблема платежной дисциплины и наличие задолженностей перед поставщиками. Данный вопрос находится на постоянном контроле правительства Ингушетии и обсуждался на недавнем совещании Главы региона с участием делегации «Газпрома».

«Необходимо разработать комплекс мероприятий для снижения уровня задолженности и улучшения платежной дисциплины потребителей. И решаться этот вопрос должен совместными усилиями муниципальной власти, правоохранительных органов и ресурсоснабжающих организаций», — заключил глава района.