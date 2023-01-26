Платежи

В Малгобекском районе Ингушетии обсудили вопросы улучшения платежной дисциплины

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Сегодня глава Малгобекского района Камбулат Кузьгов провел совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций муниципалитета, на котором обсудили вопрос повышения платежной дисциплины населения за коммунальные услуги, сообщает Телеграм-канал районной администрации.

Как отметил Кузьгов, одним из самых насущных вопросов остается проблема платежной дисциплины и наличие задолженностей перед поставщиками. Данный вопрос находится на постоянном контроле правительства Ингушетии и обсуждался на недавнем совещании Главы региона с участием делегации «Газпрома».

«Необходимо разработать комплекс мероприятий для снижения уровня задолженности и улучшения платежной дисциплины потребителей. И решаться этот вопрос должен совместными усилиями муниципальной власти, правоохранительных органов и ресурсоснабжающих организаций», — заключил глава района.

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