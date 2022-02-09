В Малгобекском районе Ингушетии объявили конкурс на должность главы муниципалитета

Документы от соискателей будут проверяться на достоверность сведений и соответствие требованиям законодательства. Также соискателям предстоит пройти собеседование и представить программу развития района.

После этого конкурсная комиссия внесет на рассмотрение сессии прошедших предварительный отбор кандидатов.

Более подробно об условиях конкурса можно ознакомиться на официальном сайте муниципалитета.

Напомним, во вторник, 8 февраля, члены районного совета приняли досрочную отставку по собственному желанию главы Малгобекского района Ингушетии Хамзата Долтмурзиева.

По итогам заседания райсовет решил досрочно прекратить его полномочия и возложить исполнение обязанностей главы муниципального образования на Камбулата Кузьгова до проведения конкурса на замещение должности главы администрации Малгобекского района.

Долтмурзиев занимал должность руководителя администрации Малгобекского района с октября 2018 года.