Конкурс

В Малгобекском районе Ингушетии объявили конкурс на должность главы муниципалитета

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В администрации Малгобекского района Ингушетии объявили конкурс по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования. Накануне, 8 февраля, глава района Долтмурзиев ушел досрочно с занимаемого поста, сообщает пресс-служба местной администрации.

Документы от соискателей будут проверяться на достоверность сведений и соответствие требованиям законодательства. Также соискателям предстоит пройти собеседование и представить программу развития района.

После этого конкурсная комиссия внесет на рассмотрение сессии прошедших предварительный отбор кандидатов.
Более подробно об условиях конкурса можно ознакомиться на официальном сайте муниципалитета.

Напомним, во вторник, 8 февраля, члены районного совета приняли досрочную отставку по собственному желанию главы Малгобекского района Ингушетии Хамзата Долтмурзиева.

По итогам заседания райсовет решил досрочно прекратить его полномочия и возложить исполнение обязанностей главы муниципального образования на Камбулата Кузьгова до проведения конкурса на замещение должности главы администрации Малгобекского района.

Долтмурзиев занимал должность руководителя администрации Малгобекского района с октября 2018 года.

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