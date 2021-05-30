В Малгобекском районе Ингушетии отмечается хорошая явка избирателей голосования партии «Единая Россия»

«Пока сложно сказать, сколько процентов от населения в целом проголосовало, но люди вовсю пребывают, участок заполнен полностью. Видно, что людям это важно», — сказал глава сельского поселения Новый Редант Умар Мартазанов.

Как в свою очередь прокомментировал житель сельского поселения Новый Редант и один из участников голосования Ахмед Муружев, сегодня каждый должен выбрать своего достойного кандидата.

«Мы ознакомились с внутрипартийными списками, со всеми кандидатами, и пришли сюда, чтобы проявить свою гражданскую позицию. Конечно, голосуя мы исходим из целей и предвыборной программы кандидатов. Голосование проходит активно, явка жителей на хорошем уровне, и среди избирателей мы видим и молодежь, и представителей старшего поколения», — сказал Муружев.

В сельском поселении Инраки дела обстоят не хуже, и явка избирателей на хорошем уровне.

Как прокомментировал «Ингушетии» местный житель, депутат Народного собрания региона, а также кандидат предвыборного голосования Харон Саутиев, радует, что избиратели в этот день проявляют активность.

«Люди приходят целыми семьями, с детьми, возле счетной комиссии даже столпилась небольшая очередь», — сказала депутат.

Напомним, подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также в Народное собрание Ингушетии утвердят на съезде партии 19 июня.