В Малгобекском районе Ингушетии отметили День работников нефтегазовой отрасли страны

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Работники нефтегазовой отрасли страны отметили свой профессиональный праздник, торжественное мероприятие по этому случаю прошло в администрации Малгобекского района.

В мероприятии принял участие руководитель муниципального образования Хамзат Долтмурзиев. Он поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов ОАО «РН «Ингушнефть», поблагодарил за ответственный труд и преданность делу.

«Этот праздник посвящен людям, которые связали свою жизнь со сложной и почетной профессией. Труд нефтяников и газовиков стал примером надежности и преданности своему делу», — цитирует главу района его пресс-служба. Особую признательность он выразил ветеранам, стоявшим у истоков создания отрасли.

Напомним, нефтяная отрасль Ингушетии является одной из старейших в России. Впервые нефть начали добывать в станице Вознесенской в 1823 году ручным способом. К промышленному освоению нефтяных залежей перешли только в 1933 году. В годы Великой Отечественной войны работа нефтяной отрасли стала, без преувеличения, вопросом жизни. Несмотря на ожесточенные бои за Малгобек, Ингушетия вошла в число важнейших регионов-доноров фронта. А сегодня ОАО «РН «Ингушнефть» — самое крупное предприятие в республике с численностью сотрудников более 830 человек.

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