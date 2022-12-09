В Малгобекском районе Ингушетии подкармливают диких животных

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Инспекторы госохотнадзора начали подкорм диких животных, обитающих на территории Малгобекского лесного массива, сообщает пресс-служба Минприроды.

В зимнее время года обитателям леса очень непросто находить пищу. Для того, чтобы они комфортно пережили сильные морозы, в лесах организуют специальную подкормку. Эта одна из первоочередных задач в охотничьем хозяйстве. Ввиду этого егеря на регулярной основе ее осуществляют. Раскладывают зерно специально на землю, чтоб лесные обитатели подбирали его, как в диких условиях.

Зимняя подкормка имеет большое значение в обеспечении птиц и зверей недостающими минеральными веществами и микроэлементами, ведь холодное время года — это непростой период для них.

По информации природоохранного ведомства, эти мероприятия будут продолжаться до наступления теплого времени года.

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