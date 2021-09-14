В Малгобекском районе Ингушетии построят отстойник для задержки дождевой воды
В сельском поселении Верхние Ачалуки начато строительство отстойника для задержки дождевой воды, потоки которой подтопляют частные домовладения во время ливня, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации Малгобекского района республики.
«Каждый раз результатом непогоды становятся размытые дороги на улицах Ломоносова, Шерипова, Пушкина, наносится ущерб жителям домов, личным подсобным хозяйствам. Сооружение для задержки ливневых потоков строится по улице Ломоносова, что позволит избавить другие проблемные территории от угрозы затопления», — отметили в пресс-службе.
Напомним, в середине августа этого года в селах Верхние, Средние и Нижние Ачалуки и частично в Пседахе в результате обильных дождей были затоплены частные домовладения, магазины, частично социальные объекты, жертв и пострадавших нет. Разрушений в жилом секторе власти не зафиксированы. Было повреждено дорожное полотно, снесено асфальтовое покрытие.