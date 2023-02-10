В Малгобекском районе Ингушетии появится новый муниципальный музей

Данное предложение озвучила министр Залина Льянова на встрече в Доме культуры сельского поселения Сагопши, где организован уголок боевой и трудовой славы. Здесь хранятся экспонаты времен Гражданской и Великой Отечественной войн из личной коллекции жителя села Курейша Евлоева.

Министр обсудила с руководством районной и сельской администраций, а также с владельцем раритетов вопрос о создании музея в Сагопшах. Замглавы района пообещал найти подходящее для этих целей здание. Минкультуры в свою очередь поможет решить вопрос со штатными единицами и предоставит методические рекомендации при создании музея.

Музей в селе Сагопши создадут в рамках реализации национального проекта «Культура».