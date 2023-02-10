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В Малгобекском районе Ингушетии появится новый муниципальный музей

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В Малгобекском районе появится новый муниципальный музей, сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Данное предложение озвучила министр Залина Льянова на встрече в Доме культуры сельского поселения Сагопши, где организован уголок боевой и трудовой славы. Здесь хранятся экспонаты времен Гражданской и Великой Отечественной войн из личной коллекции жителя села Курейша Евлоева.

Министр обсудила с руководством районной и сельской администраций, а также с владельцем раритетов вопрос о создании музея в Сагопшах. Замглавы района пообещал найти подходящее для этих целей здание. Минкультуры в свою очередь поможет решить вопрос со штатными единицами и предоставит методические рекомендации при создании музея.

Музей в селе Сагопши создадут в рамках реализации национального проекта «Культура».

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