В Малгобекском районе Ингушетии предпринимателям рассказали о новых мерах поддержки бизнеса

На мероприятии присутствовали заместитель министра экономического развития Аслан Нальгиев, представители Россельхозбанка, Фонда поддержки предпринимателей региона, главы сельских поселений, сотрудники администраций района и города.

«В условиях внешнего санкционного давления, в Республике Ингушетия снижена налоговая ставка по упрощённой системе налогообложения для налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения «Доход». Налоговая ставка снижена с 6 до 2%. Соответствующий закон был подписан Главой Республики Ингушетия 3 сентября 2022 года», — сказал в своём выступлении Аушев.

Стоит отметить, что данная мера значительно уменьшает размер уплачиваемых налогов, что делает ведение бизнеса «в открытую» более выгодным, чем тратить ресурсы на поиск путей уклонения от уплаты налогов.

Также на мероприятии рассказали о своих методах поддержки ИП и юридических лиц в условиях санкций специалисты Россельхозбанка, бизнес-инкубатора, Фонда поддержки предпринимателей.

Участники встречи с одобрением встретили нововведения и выразили надежду, что эти меры помогут бизнесу удержаться на плаву и продолжить деятельность на отечественном рынке.