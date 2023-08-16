Безопасность

В Малгобекском районе Ингушетии принимаются меры для обеспечения пожарной безопасности

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На внеплановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Малгобекского района обсуждены меры обеспечения безопасности населения в пожароопасный период и на предстоящих муниципальных выборах, сообщается в ТГ муниципалитета.

«В первую очередь на повестке дня стоял вопрос соблюдения учреждениями и предприятиями «особого противопожарного режима». В качестве меры по предотвращению возникновения и распространения возгорания решено произвести противопожарную опашку в селах», — говорится в сообщении.

Сообщается, что члены комиссии обсудили меры обеспечения пожарной безопасности на избирательных участках в единый день голосования. Территориальной избирательной комиссией проведена ревизия технологического оборудования участков, чтобы в случае возникновения возгорания незамедлительно принять необходимые меры.

Напомним, что выборы в России пройдут в специально установленный единый день голосования, 10 сентября.

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