В Малгобекском районе Ингушетии принимаются меры для обеспечения пожарной безопасности
На внеплановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Малгобекского района обсуждены меры обеспечения безопасности населения в пожароопасный период и на предстоящих муниципальных выборах, сообщается в ТГ муниципалитета.
«В первую очередь на повестке дня стоял вопрос соблюдения учреждениями и предприятиями «особого противопожарного режима». В качестве меры по предотвращению возникновения и распространения возгорания решено произвести противопожарную опашку в селах», — говорится в сообщении.
Сообщается, что члены комиссии обсудили меры обеспечения пожарной безопасности на избирательных участках в единый день голосования. Территориальной избирательной комиссией проведена ревизия технологического оборудования участков, чтобы в случае возникновения возгорания незамедлительно принять необходимые меры.
Напомним, что выборы в России пройдут в специально установленный единый день голосования, 10 сентября.