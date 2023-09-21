Водоснабжение

В Малгобекском районе Ингушетии пробурят новые скважины на воду

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В Малгобекском районе Ингушетии планируется пробурить новые скважины на воду, поскольку в муниципалитете проблема водоснабжения остается актуальной.

Вопросы реализации проекта обсудили на рабочей встрече Глава республики Махмуд-Али Калиматов и гендиректор общества с ограниченной ответственностью «Птицекомплекс «Южный» Адам Костоев.

Отмечалось, что для решения проблемы требуется строительство дополнительного источника водоснабжения.

«Мы уже провели разведку месторождений подземных вод, разработали проект строительства и обустройства скважин и линий водопровода протяженностью 10 км. В соответствии с нашими расчетами общая стоимость работ составит 204 млн рублей», — пояснил Ахмед Костоев.

Руководитель субъекта отметил, что власти региона хорошо осознают, что сложилась не простая ситуация с обеспечением людей и птицеводческий комплекс водой. Он выразил благодарность руководству ООО за активное участие и сотрудничество в реализации проекта.

«Сейчас мы совместно с правительством региона работаем по организации финансирования строительства дополнительного источника водоснабжения. Это очень важно, что у нас с предприятием «Южный» отмечается, своего рода, взаимопомощь», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

Там считают, что реализация данной инициативы позволит снять ограничения по строительству второй очереди птицеводческого комплекса, а также существенно улучшить водоснабжение близлежащих сел.

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