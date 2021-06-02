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В Малгобекском районе Ингушетии продолжается строительство детского садика

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В сельском поселении Вежарий продолжается возведение социального объекта в рамках федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Детский сад рассчитан на 120 мест. Глава администрации Малгобекского района Хамзат Долтмурзиев, сообщает его пресс-служба, осмотрел строящийся объект, пообщался с представителем подрядной организации, обсудил завершающиеся этапы работ.

Строительство данного объекта идет в соответствии с планом-графиком, и поскольку данный объект является значимым для всего населения села, глава района напомнил подрядчику о важности соблюдения сроков и стандартов качества проводимых работ.

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