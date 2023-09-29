Строительство

В Малгобекском районе Ингушетии продолжается строительство школы на 540 мест

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В сельском поселении Инарки Малгобекского района республики продолжается строительство школы на 540 мест.

Как сообщили «Ингушетии» в администрации района, возведение объекта было начато в 2021 году. На сегодняшний день строительные работы завершены на 70-80%, ведется внутренняя отделка, укладка напольного покрытия. Также к завершающему этапу подходит прокладка коммуникационных сетей и внутренняя вентиляция помещений.

Согласно проекту, в трехэтажном здании будут просторные кабинеты, спортзал, большая столовая, библиотека с читальным залом и холлы, где можно отдохнуть во время перемены. Территория школы будет огорожена и функциональна. Здесь на стадии завершения строительство спортивной площадки, будут установлены скамейки и высажены деревья.

«Завершение строительства планируется до конца текущего года. Я верю, что новая и современная школа будет больше привлекать учеников, а хорошо оборудованные классы вовлекут их в учебный процесс», — поделился глава Малгобекского района Абдулхамид Костоев.

Напомним, что строительство школы ведется в рамках национального проекта «Образование».

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