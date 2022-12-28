Новый год

В Малгобекском районе Ингушетии проходят новогодние мероприятия для детей

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В домах культуры Малгобекского района проходят новогодние праздники, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Дети, ставшие участниками красочных новогодних мероприятий, от души веселятся, по-настоящему почувствовав приближение долгожданного Нового года.

«Календарь праздничных мероприятий насыщен у нас яркими событиями, многие из которых еще впереди. А вот, к примеру, в Доме культуры сельского поселения Южное детвору уже успели порадовать. Здесь состоялось спортивно-развлекательное мероприятие «И хорошее настроение не покинет больше вас!», — рассказал директор Культурно-досугового центра Малгобекского района Альберт Пугоев.

По его словам, ребята принимали участие в разнообразных играх, конкурсах и эстафетах, отгадывали загадки, ребусы и пословицы, решали кроссворды и участвовали в викторинах. Веселые задания вызвали у них массу приятных впечатлений и положительных эмоций. Дети смогли посоревноваться в собирании самой высокой деревянной башни, сыграли в шашки и в шахматы, а также собирали на скорость картинки из пазлов. В конце мероприятия, все ребята получили сладкие призы.

Новогодние утренники провели и сельском поселении Аки-Юрт. Коллектив сельского дома культуры совместно с учителями школы № 21 подарили школьникам сказочный праздник.

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