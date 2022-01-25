В Малгобекском районе Ингушетии проходят проверки по соблюдению противоэпидемиологических норм

Это связано с тем, что в регионе распространяется новый штамм коронавируса «омикрон», и в данной ситуации соблюдение противоэпидемиологических правил просто необходимо, рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе администрации района.

На днях межведомственная комиссия проверила торговые объекты в сельских поселениях Средние и Верхние Ачалуки на предмет соблюдения мер санитарной безопасности.

Правила остаются те же: наличие средств индивидуальной защиты не только у работников, но и посетителей, наличие и доступность средств для санитарной обработки рук, а также разметки для соблюдения социальной дистанции. Однако пренебрежение общими правилами может быть чревато последствиями, как для владельцев торговых объектов, так и для их посетителей.

В ходе мероприятия с индивидуальными предпринимателями были проведены профилактические беседы. Их убедили в том, что соблюдение простых санитарных норм строго обязательно в целях снижения рисков распространения инфекции, а нарушителям будут грозить штрафные санкции.

В состав межведомственной комиссии вошли заместитель главы администрации Малгобекского района Исраил Мержоев, начальник территориального отдела Роспотребнадзора республики в Малгобекском районе Адам Дзарахов, представители администраций сельских поселений и участковые уполномоченные полиции.