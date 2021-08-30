Мини-футбол

В Малгобекском районе Ингушетии прошел турнир по мини-футболу

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На спортивной площадке в сельском поселении Инарки Малгобекского района Ингушетии прошел турнир по мини-футболу среди юношеских команд.

Соревнования проходили под девизом «Молодежь Малгобекского района против наркотиков!» и были организованы по инициативе антинаркотической комиссии района при поддержке главы муниципального образования Хамзата Долтмурзиева.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии города, в состав команд вошли юноши в возрасте от 12 до 15 лет, и, несмотря на юный возраст, игра проходила в острой и упорной борьбе. Каждая команда хотела забить гол и одержать победу над соперником.

После завершения соревнований победителям и призерам турнира были вручены кубки, медали, дипломы и призы.

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