В Малгобекском районе Ингушетии прошел турнир по мини-футболу

Соревнования проходили под девизом «Молодежь Малгобекского района против наркотиков!» и были организованы по инициативе антинаркотической комиссии района при поддержке главы муниципального образования Хамзата Долтмурзиева.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии города, в состав команд вошли юноши в возрасте от 12 до 15 лет, и, несмотря на юный возраст, игра проходила в острой и упорной борьбе. Каждая команда хотела забить гол и одержать победу над соперником.

После завершения соревнований победителям и призерам турнира были вручены кубки, медали, дипломы и призы.