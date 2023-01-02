Новогодние праздники

В Малгобекском районе Ингушетии прошли новогодние мероприятия для детей

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В домах культуры Малгобекского района Ингушетии прошли новогодние мероприятия для детей и взрослых, сообщила пресс-служба Культурно-досугового центра района.

«Одно из таких мероприятий состоялось в Доме культуры сельского поселения Южное, — рассказал художественный руководитель КДЦ Малгобекского района Альберт Пугоев. — Совместно со школой № 28 здесь провели утренник для учащихся и детское театрализованное представление «Мы встречаем Новый год».

По его словам, ребята из театрального кружка «Слезы актера» приготовили для малышей весёлую игровую программу. Жители сказочного леса Лисичка, Зайчик, Мишка и Снеговик весело играли, танцевали и пели с маленькими гостями. Снегурочка и Дед Мороз водили с малышами хоровод вокруг ёлки и одаривали всех сладостями.

В Доме культуры сельского поселения Пседах состоялась праздничная программа «К нам стучится Новый год!». Зрителям была представлена театрализованная концертная программа, участниками которой стали Баба Яга, Снегурочка, Дед Мороз, Кикимора, Леший и другие сказочные персонажи. В исполнении воспитанников ДК звучали стихи, новогодние песни, было много танцев.

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