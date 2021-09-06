Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Малгобекского района, плановые спортивные мероприятия и профилактические беседы провела антитеррористическая комиссия муниципального района при участии начальника отдела Магомета Джамбулатова, главы поселения Магомеда Бекова, общественников и депутатов села.

Спикеры мероприятия акцентировали внимание на необходимости консолидации государства и общества против действий террористов.