В Малгобекском районе Ингушетии прошли субботники в рамках месячника по санитарной очистке

«Уборки прошли в сельских поселениях Верхние Ачалуки, Средние Ачалуки, Сагопши, Пседах, Инарки, Зязиков-Юрт, Южное, Нижние Ачалуки, Новый Редант, Аки-Юрт, Вознесенское и Вежарий. Проведены работы по обрезке кустарников, деревьев, очистка обочин вдоль автодороги, очистка русла реки Ачалучка от мусора, очистка территорий, прилегающих к школам, объектам здравоохранения и мечетям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также ликвидированы навалы мусора на окраине сел, а также на сельских улицах.

Напомним, что в Ингушетии прошел республиканский месячник по санитарной очистке, озеленению и благоустройству территории региона. Он был организован в соответствии с распоряжением правительства Ингушетии. Координация и контроль проведения месячника осуществлялась Минприроды республики.

Мероприятие подразумевает выполнение таких работ как санитарная очистка улиц, площадей, водоохранных зон, прибрежных полос и русел водных объектов, ликвидация несанкционированных свалок, очистка и благоустройство территорий, прилегающих к административным зданиям государственных органов, органов местного самоуправления, их подведомственных организаций.