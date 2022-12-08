В Малгобекском районе Ингушетии прошло мероприятие ко Дню Героев Отечества

В ходе мероприятия читатели узнали об истории возникновения праздника, о героях 1812 года и до героев наших дней, о россиянах, отмеченных почетным званием, о славных полководцах России, о земляках, удостоенных высоких наград.

«Эта важная для всех нас памятная дата является продолжением исторических традиций и призвана сохранять память о подвигах, которые совершены героями нашей страны. День Героев Отечества не только восстанавливает историческую справедливость, но и воспитывает чувство патриотизма у подрастающего поколения», — отметил собеседник.

К мероприятию была подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Герои на все времена», где была представлена литература о Дне Героев Отечества, о защитниках Родины с древней Руси до современности. Также читателей познакомили с книгами, повествующими о великих полководцах и маршалах российской армии и современных героях Отечества, награжденных орденами Мужества, Звездой Героя Российской Федерации и другими наградами.