Мероприятие

В Малгобекском районе Ингушетии прошло мероприятие ко Дню Героев Отечества

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Накануне Дня Героев Отечества в библиотеке сельского поселения Нижние Ачалуки прошла беседа «О наших героях», сообщила газете «Ингушетия» в централизованной библиотечной системе Малгобекского района.

В ходе мероприятия читатели узнали об истории возникновения праздника, о героях 1812 года и до героев наших дней, о россиянах, отмеченных почетным званием, о славных полководцах России, о земляках, удостоенных высоких наград.

«Эта важная для всех нас памятная дата является продолжением исторических традиций и призвана сохранять память о подвигах, которые совершены героями нашей страны. День Героев Отечества не только восстанавливает историческую справедливость, но и воспитывает чувство патриотизма у подрастающего поколения», — отметил собеседник.

К мероприятию была подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Герои на все времена», где была представлена литература о Дне Героев Отечества, о защитниках Родины с древней Руси до современности. Также читателей познакомили с книгами, повествующими о великих полководцах и маршалах российской армии и современных героях Отечества, награжденных орденами Мужества, Звездой Героя Российской Федерации и другими наградами.

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