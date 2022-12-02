Мероприятие

В Малгобекском районе Ингушетии прошло мероприятие по противодействию терроризму

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Сотрудники АТК Малгобекского района провели профилактическую беседу на тему «Противодействие терроризму и экстремизму» в Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже имени Тугана Цурова.

В мероприятии приняли участие начальник отдела по обеспечению деятельности АТК Магомед Джамбулатов, представитель духовенства Алихан Хадзиев, глава администрации сельского поселения Нижние Ачалуки Юсуп Костоев, преподаватели.

По информации районной администрации, встреча была ориентирована на формирование у молодежи негативного отношения к агрессии, а также на духовно-нравственное и патриотическое воспитание.

В ходе беседы участники мероприятия рассказали, какие методы используют террористы для вовлечения молодежи в свои ряды, и призвали быть бдительными и осторожными.

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