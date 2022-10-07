Профилактика терроризма

В Малгобекском районе Ингушетии провели антитеррористическую беседу со школьниками

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Сотрудники антитеррористической комиссии Малгобекского района провели профилактическую беседу на тему «Противодействие терроризму и экстремизму» в средней общеобразовательной школе № 17 сельского поселения Верхние Ачалуки.

В беседе приняли участие начальник отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии в Малгобекском районе Магомед Джамбулатов, религиозные деятели, преподаватель Исламского университета Хаджимурад Евлоев и представители администрации сельского поселения.

Организаторы мероприятия рассказали об угрозе террористических и экстремистских проявлений и рекомендовали школьникам быть бдительными и осмотрительными, при общении в социальных сетях не размещать на своих страницах материалы, способные возбудить ненависть либо вражду по отношению к другим людям, а также не оставлять комментариев, оправдывающих действия экстремистов и террористов.

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