В Малгобекском районе Ингушетии провели антитеррористическую беседу со школьниками

В беседе приняли участие начальник отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии в Малгобекском районе Магомед Джамбулатов, религиозные деятели, преподаватель Исламского университета Хаджимурад Евлоев и представители администрации сельского поселения.

Организаторы мероприятия рассказали об угрозе террористических и экстремистских проявлений и рекомендовали школьникам быть бдительными и осмотрительными, при общении в социальных сетях не размещать на своих страницах материалы, способные возбудить ненависть либо вражду по отношению к другим людям, а также не оставлять комментариев, оправдывающих действия экстремистов и террористов.