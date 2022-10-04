Профилактика экстремизма

В Малгобекском районе Ингушетии провели беседу со школьниками по противодействию терроризму

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Сотрудники антитеррористической комиссии Малгобекского района провели профилактическую беседу со школьниками села Средние Ачалуки на тему «Противодействие терроризму и экстремизму».

В беседе в школе № 15 приняли участие начальник отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии в Малгобекском районе Магомед Джамбулатов, заместитель председателя Малгобекского районного совета депутатов Исса Гатиев, религиозные деятели, преподаватель Исламского университета Хаджимурад Евлоев.

Как сообщила пресс-служба администрации района, организаторы мероприятия начали беседу с определения понятия экстремизм и терроризм. Учащимся объяснили, что сегодня молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону, в появлении неформальных молодежных объединений противоправного характера, распространение которых осуществляется в основном через социальные сети. В ходе беседы ребята задавали интересующие их вопросы, на которые получили ответы специалистов.

В заключение сотрудники антитеррористической комиссии пожелали детям успехов в учебе, рекомендовали быть бдительными и осмотрительными. При общении в социальных сетях не размещать на своих страницах материалы, способные возбудить ненависть либо вражду по отношению к другим людям, а также не оставлять комментариев, оправдывающих действия экстремистов и террористов.

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