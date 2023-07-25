В Малгобекском районе Ингушетии провели исторический час, посвященный Невской битве

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Работники Дома культуры сельского поселения Пседах Малгобекского района Ингушетии провели для своих воспитанников исторический час, посвящённый Невской битве 1240 года, в ходе которой дружина новгородского князя Александра Ярославича разбила шведские войска.
 

Как отметили в Республиканском доме народного творчества, методист Дома культуры Хеди Салатова рассказала ребятам об этом важном историческом событии, познакомила их с удивительной личностью, национальным героем, великим защитником земли русской и полководцем, не проигравшим ни одного сражения, Александром Невским.
«Дети узнали, каким было его детство, как отец готовил его к княжению и будущим военным подвигам. В завершение исторического часа ребята посмотрели документальный фильм об Александре Невском», — рассказал директор Пседахского Дома культуры Билал Алероев.

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