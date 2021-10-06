В Малгобекском районе Ингушетии провели мероприятие антиэкстремистского характера

Выступая перед учащимися, организаторы акции отметили, что перед обществом стоит задача формирования у молодёжи устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма и терроризма. Ребятам разъяснили суть и цель радикальных идеологий, рассказали об отношении религии к бесчеловечным методам, к которым прибегают террористы.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, в ходе беседы учащиеся задавали интересующие их вопросы, на которые получили развернутые ответы.