Профилактика терроризма

В Малгобекском районе Ингушетии провели мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма

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В средней школе № 14 сельского поселения Нижние Ачалуки прошло мероприятие по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма, организованное антитеррористической комиссией Малгобекского района.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, выступая перед учащимися, представители антитеррористической комиссии отметили, что перед обществом стоит задача формирования у молодёжи устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма и терроризма, призвали участников мероприятия быть бдительными, не вступать ни в какие группы, пропагандирующие терроризм и экстремизм.

Имам села призвал молодых людей просвещаться, изучать основы религии, при этом быть избирательными и получать информацию из проверенных источников, а в случае появления вопросов обращаться за ответами только к учёным имамам и алимам, и не вступать в спор с людьми, пропагандирующими экстремизм.

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