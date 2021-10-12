В Малгобекском районе Ингушетии провели мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, выступая перед учащимися, представители антитеррористической комиссии отметили, что перед обществом стоит задача формирования у молодёжи устойчивого негативного отношения к идеологии экстремизма и терроризма, призвали участников мероприятия быть бдительными, не вступать ни в какие группы, пропагандирующие терроризм и экстремизм.

Имам села призвал молодых людей просвещаться, изучать основы религии, при этом быть избирательными и получать информацию из проверенных источников, а в случае появления вопросов обращаться за ответами только к учёным имамам и алимам, и не вступать в спор с людьми, пропагандирующими экстремизм.