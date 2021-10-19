Профилактика терроризма

В Малгобекском районе Ингушетии провели мероприятие по профилактике экстремизма среди школьников

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В средней школе № 17 сельского поселения Верхние Ачалуки антитеррористическая комиссия Малгобекского района провела акцию по профилактике экстремизма среди учащихся.

Подобная работа направлена на предупреждение и пресечение распространения террористической и экстремистской идеологии среди молодежи, сообщили газете «Ингушетия» в администрации района.

На встрече со школьниками организаторы мероприятия акцентировали внимание на задаче формирования у молодёжи устойчивого негативного отношения к терроризму и экстремизму. Учащимся поведали о методах вербовки молодёжи через соцсети для достижения преступных замыслов. Имам села призвал молодых людей больше уделять внимание самообразованию, вникать в основы религии и при этом быть избирательными и получать информацию из надёжных источников.

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