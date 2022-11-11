Антитеррор

В Малгобекском районе Ингушетии провели мероприятие по противодействию терроризму и экстремизму

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Сотрудники Антитеррористической комиссии Малгобекского района провели профилактическую беседу на тему «Противодействие терроризму и экстремизму» в 27-й школе сельского поселения Нижние Ачалуки.

В мероприятии приняли участие начальник отдела по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии в Малгобекском районе Магомед Джамбулатов, ведущий специалист отдела Хамбор Галаев, представитель духовенства Алихан Хадзиев и глава администрации сельского поселения Нижние Ачалуки Юсуп Костоев.

Как сообщили в администрации Малгобекского района, учащимся объяснили, что в настоящее время молодежный экстремизм выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, закону, появлению неформальных молодежных объединений противоправного характера, распространение которых осуществляется в основном через социальные сети. В ходе беседы ребята задавали интересующие их вопросы, на которые получили ответы специалистов.

В заключение сотрудники АТК пожелали детям успехов в учебе, рекомендовали быть бдительными и осмотрительными. При общении в социальных сетях было рекомендовано не размещать на своих страницах материалы, способные возбудить ненависть либо вражду по отношению к другим людям, а также не оставлять комментариев, оправдывающих действия экстремистов и террористов.

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