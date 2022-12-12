В Малгобекском районе Ингушетии провели первенство по боксу памяти погибших в ходе СВО бойцов
В Малгобекском районе Ингушетии провели открытое первенство по боксу. Соревнования памяти погибших военнослужащих в СВО на Украине собрали юных боксёров со всех уголков республики.
Как сообщили в администрации Назрановского района, воспитанники спортивной школы «Али-Юрт» показали хороший результат на этом турнире.
По итогам соревнований спортсмены из «Али-Юрта» заняли следующие призовые места: «золото» — Лолохоев Магомед, Точиев Або-Солех, «серебро» — Аушев Анзор, Лолохоев Сулейман, Эльдиев Абдулла, Ганижев Ислам, Эльдиев Алим, Точиев Абдул-Малик, «бронза» — Ганижев Исмаил.