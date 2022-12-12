Бокс

В Малгобекском районе Ингушетии провели первенство по боксу памяти погибших в ходе СВО бойцов

0

В Малгобекском районе Ингушетии провели открытое первенство по боксу. Соревнования памяти погибших военнослужащих в СВО на Украине собрали юных боксёров со всех уголков республики.

Как сообщили в администрации Назрановского района, воспитанники спортивной школы «Али-Юрт» показали хороший результат на этом турнире.

По итогам соревнований спортсмены из «Али-Юрта» заняли следующие призовые места: «золото» — Лолохоев Магомед, Точиев Або-Солех, «серебро» — Аушев Анзор, Лолохоев Сулейман, Эльдиев Абдулла, Ганижев Ислам, Эльдиев Алим, Точиев Абдул-Малик, «бронза» — Ганижев Исмаил.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия стала активным участником Всероссийского культурного марафона
Юный вольник из Ингушетии Ахмед Шаухалов стал призером турнира в Чечне
В Ингушетии до конца декабря проведут девять продовольственных ярмарок
Власти Ингушетии и Центрабанк намерены урегулировать цены на продукты в регионе
Ингушетия сможет экстренно принять до 200 вынужденных переселенцев из Херсонской области
В праздничные дни при правительстве Ингушетии будет работать оперативный штаб
Сенатор подключится к решению проблем ветеринарной службы Ингушетии
Премьер Ингушетии: Конституция — главный гарант независимости и целостности России
В Ингушетии от полиомиелита привили более 11 тыс. детей
Исмаил Муцольгов стал победителем Кубка мира по боксу нефтяных стран
Ингушские дзюдоисты стали бронзовыми призерами Кубка России среди взрослых

Главное

Яндекс.Метрика

 