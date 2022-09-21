Рейд

В Малгобекском районе Ингушетии провели рейды по проверке санитарного состояния сел

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В Малгобекском районе провели очередные рейдовые мероприятия по проверке санитарного состояния сельских поселений.

Как сообщила пресс-служба администрации района, комиссия по экологическому благоустройству провела выездные проверки территорий сельских поселений Инарки, Пседах, Сагопши и Новый Редант.

В ходе рейдов были осмотрены придомовые и уличные территории поселений, а также площадки торговых объектов. Устанавливались факты выброса бытового мусора в несанкционированных местах, сжигания отходов в контейнерах, уничтожения дикорастущей поросли, прорастающей у фасадов зданий и на прилегающих к ним территориях, содержания в исправном состоянии водоотводящих устройств, а также соблюдение иных правил благоустройства территорий сельских поселений.

С нарушителями санитарных норм члены комиссии провели профилактическую работу и определили сроки для ликвидации свалок строительного и бытового мусора. По выявленным правонарушениям в части соблюдения правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка составлены 5 административных материалов (протоколов).

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