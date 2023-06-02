В Малгобекском районе Ингушетии провели рейды по торговым точкам

В ходе мероприятия проводилась проверка соблюдения налогоплательщиками налогового законодательства. Также участники рейда выявляли лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Кроме того, предпринимателей проверили на наличие свидетельств о государственной регистрации на земельный участок и договор аренды.

В ходе рейдов были проверены торговые точки в с. п. Верхние Ачалуки. Далее результаты проверок будут проанализированы с последующим принятием решений по каждому из выявленных нарушений налогового законодательства.