В Малгобекском районе Ингушетии провели рейды по выявлению незаконной предпринимательской деятельности
Представители администрации Малгобекского района совместно с сотрудниками налоговой службы провели рейды по выявлению случаев осуществления незаконной предпринимательской деятельности на территории сельского поселения Сагопши.
В ходе проверки торговых объектов были выявлены предприниматели, осуществляющие свою деятельность без регистрации. Также, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, были установлены сотрудники, работающие неформально, то есть без заключения трудовых договоров.
Всем владельцам торговых точек, допустившим нарушение трудового законодательства, и работникам, с которыми не были заключены трудовые договоры, участники рейда разъяснили нормы действующего законодательства и последствия нарушения закона, а также дали время на устранение выявленных нарушений.