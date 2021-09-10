Рейд

В Малгобекском районе Ингушетии провели рейды по выявлению незаконной предпринимательской деятельности

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Представители администрации Малгобекского района совместно с сотрудниками налоговой службы провели рейды по выявлению случаев осуществления незаконной предпринимательской деятельности на территории сельского поселения Сагопши.

В ходе проверки торговых объектов были выявлены предприниматели, осуществляющие свою деятельность без регистрации. Также, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, были установлены сотрудники, работающие неформально, то есть без заключения трудовых договоров.

Всем владельцам торговых точек, допустившим нарушение трудового законодательства, и работникам, с которыми не были заключены трудовые договоры, участники рейда разъяснили нормы действующего законодательства и последствия нарушения закона, а также дали время на устранение выявленных нарушений.

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