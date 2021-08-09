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В Малгобекском районе Ингушетии проверяют избирательные участки на предмет антитеррористической защищенности

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В Малгобекском районе Ингушетии проверяют безопасность избирательных участков в период подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы и Народного собрания республики.

При администрации района, сообщила газете «Ингушетия» ее пресс-служба, создана специальная рабочая группа для проверки и обеспечения антитеррористической защищённости избирательных участков муниципального образования.

В соответствии с графиком рабочая группа проводит выездные мероприятия по проверке мест расположения избирательных участков на предмет антитеррористической защищенности. Проверяется наличие системы видеонаблюдения, автоматизированной пожарной сигнализации, тревожной кнопки, металлодетекторов и других необходимых элементов для обеспечения безопасности.

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