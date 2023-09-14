Армия

В Малгобекском районе Ингушетии проводится отбор граждан на военную службу по контракту

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В Малгобекском районе Ингушетии ведется отбор граждан на военную службу по контракту, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба муниципалитета.

Сообщается, что гражданам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации, предоставляется единовременная выплата от Министерства обороны РФ в размере 195 000 рублей, единовременная выплата от Главы Республики Ингушетия в размере 400 000 рублей, ежемесячное пособие от 204 000 рублей, статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы и т. д.

«Необходимые требования для заключения контракта — возраст не менее 18 лет и годность к военной службе по состоянию здоровья», — говорится в релизе пресс-службы муниципалитета.

Для заключения контракта о прохождении военной службы необходимо обратиться к Костоеву Магомеду в военный комиссариат г. Малгобека и Малгобекского района или позвонить по телефону 8 (964) 026-34-85.

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