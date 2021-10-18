В Малгобекском районе Ингушетии проводят разъяснительную работу с населением по вопросам службы в армии

Так, на очередной встрече с призывниками, с участием их родителей, молодым людям рассказали о том, что граждане, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться в указанные в повестке военного комиссариата время и место на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии, отправку в воинскую часть для прохождения военной службы.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, организаторы мероприятия акцентировали внимание призывников на том, что уклонение от призыва на военную службу наказывается штрафом, либо лишением свободы на срок до двух лет.